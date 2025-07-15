مياه الجنوب: لترشيد الاستهلاك بسبب انخفاض التغذية

اعلنت "مؤسسة ​مياه لبنان​ الجنوبي"، في بيان، الى "المشتركين المستفيدين في البلدات من مشروع نبع الطاسة إنخفاض التغذية بالمياه بسبب انخفاض منسوب المياه في النبع".

وكانت المؤسسة " قد أشارت في بيانات سابقة، الى أن "انخفاض نسبة المتساقطات هذا العام على مستوى لبنان ولا سيما في الجنوب سيؤدي الى شح قاس في المياه، وبالتالي انخفاض نسبة التغذية بالمياه في المحطات والمنشآت التابعة لها، معطوفاً على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي ونتائج العدوان الاسرائيلي على منشآت المياه".

وإذ اكدت "تأمين التغذية بالحد الأقصى الممكن والمتوفر"، تمنت على "المشتركين الكرام ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى لضمان تجاوز الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان وتعاني منها مختلف مناطقه".