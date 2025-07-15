أوضح النائب ​وليد البعريني​، "أننا نحاسب الحكومة على الأفعال والنتائج والسؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو: ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟". وأشار، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ "​عكار​ تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة ما المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟".

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني للحكومة: ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.