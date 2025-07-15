فياض: البعض يريد أن نبقى في العراء أمام العدوان

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​، إلى أنّ "علّة وجود الدولة هي الدفاع عن شعبها والمقاومة خرجت في ظل ضعف الدولة وعدم قدرتها عن الدفاع عن شعبها".

ولفت، في جلسة مناقشة مجلس النواب لسياسات الحكومة، إلى أنّ "البعض يريد أن نبقى في العراء أمام العدوان".