أمن الدولة: دورية من مكتب زحلة في مديرية البقاع أوقفت عصابة سرقة

أعلن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنّ "دورية من مكتب زحلة في مديرية البقاع الإقليمية أوقفت كلًّا من السوريين (ع.ح.)، (م.ش.)، و(ح.ب.)، واللبناني (م.ب.)، بجرم تشكيل عصابة سرقة وشراء مسروقات".
ولفتت إلى أنّه "خلال التحقيق، تبيّن أن الموقوفين أقدموا على سرقة كابلات ومحولات كهربائية تعود لمؤسسة كهرباء لبنان، كما قاموا بفضّ الأختام الموضوعة على مستودع في بلدة تعنايل يحتوي على مواد أولية تُستخدم في صناعة المحارم، وسرقة محتوياته".
هذا، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناءً لإشارة القضاء المختص.
