نصار: كل التعيينات القضائية تمت وفق معايير الكفاءة والنزاهة والانتاجية بعيدًا عن أي محاصصة

أشار وزير العدل عادل نصار، في تصريح، إلى أنّ "كل التعيينات القضائية، دون استثناء، تمت وفق معايير الكفاءة، النزاهة، الإنتاجية والدرجات، بعيدًا عن أي محاصصة، مهما طال الوقت وتعقّدت المسارات".
وأضاف: "هم يقولون: "ما خلّونا" وأنا أقول: "ما خليتهم". ولولا التجني على القضاء وتشويه عمدًا، لما كنت مضطرًا حتى للتوضيح".
ولفت نصار إلى أنّ "الحقيقة تظهر في الأفعال، لا في الشعارات".
