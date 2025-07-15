نصار: كل التعيينات القضائية تمت وفق معايير الكفاءة والنزاهة والانتاجية بعيدًا عن أي محاصصة

أشار وزير العدل ​عادل نصار​، في تصريح، إلى أنّ "كل التعيينات القضائية، دون استثناء، تمت وفق معايير الكفاءة، النزاهة، الإنتاجية والدرجات، بعيدًا عن أي محاصصة، مهما طال الوقت وتعقّدت المسارات".

وأضاف: "هم يقولون: "ما خلّونا" وأنا أقول: "ما خليتهم". ولولا التجني على القضاء وتشويه عمدًا، لما كنت مضطرًا حتى للتوضيح".

ولفت نصار إلى أنّ "الحقيقة تظهر في الأفعال، لا في الشعارات".