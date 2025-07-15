خارجية تركيا: ندين تورط إسرائيل في التطورات الأخيرة جنوبي سوريا باستخدامها القوة ونطالب بوقف الهجمات

دانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "تورّط ​إسرائيل​ في التطورات الأخيرة جنوبي ​سوريا​ باستخدامها القوة"، مطالبة بـ"وقف فوري للهجمات"، وذلك تعليقًا على الغارات الإسرائيلية التي جاءت بعد اشتباكات في السويداء.

ولفتت إلى أنّ "ضمان الاستقرار والأمن في سوريا يصب في مصلحة الشعب السوري وجميع دول الجوار والمنطقة".

وكان قد أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، مهاجمة آليات عسكرية للجيش السوري داخل مدينة السويداء جنوب سوريا، وذلك على الرغم من بدء القوات السورية سحب عتادها الثقيل نحو دمشق.

وسبق الغارات الإسرائيلية، سحب الجيش السوري لآليات ثقيلة ومدرعات من داخل مدينة السويداء، جرى استخدامها خلال الاشتباكات في السويداء. وبحسب وكالة "سانا"، فإن سحب الآليات الثقيلة من السويداء إلى دمشق، يأتي تمهيداً لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي.