أُصيب 9 اشخاص في ​حادث سير​ على اوتوستراد دير الزهراني- ​النبطية​، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات النبطية، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في النبطية. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر 9 جرحى بحادث سير على طريق دير الزهراني- النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.