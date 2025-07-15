قوى الامن تعمم صورة القاصر ميرنا عوض العوض التي خرجت من منزلها في برج حمود

اعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة في بيان، بانها تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة القاصر المفقودة: ​ميرنا عوض العوض​ (مواليد عام 2009، لبنانية)، والتي خرجت بتاريخ 14–7-2025 من منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمود إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

اضاف البيان "لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 244431 –01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".