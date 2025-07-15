إذاعة الجيش الإسرائيلي: اللواء رافي ميلو سيُعيّن قائدًا جديدًا للمنطقة الشمالية

أفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، بأنّ "اللواء رافي ميلو سيُعيّن قائدًا جديدًا للمنطقة الشمالية، خلفًا للواء أوري غوردين". وأوضحت أنّه "سوف يتم تعيين قائد فرقة الجليل الحالي العميد شاي كليبر قائدًا للجبهة الداخلية خلفًا لرافي ميلو وسيرقى إلى رتبة لواء".

