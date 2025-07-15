اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس​ إن على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة ل​تحسين الوضع الإنساني​ في غزة وتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع التكتل الأسبوع الماضي بالكامل. وأشارت كالاس للصحفيين بعد اجتماعها مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الى انه "على إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة لتحسين الوضع الإنساني على الأرض. سيتابع الاتحاد الأوروبي ذلك عن كثب".

كانت هذه تفاصيل خبر كالاس: على إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الوضع في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.