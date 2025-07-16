شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حماة الوطن تجتمع مع أمناء المحافظات لبحث الدعاية لمرشحي انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقد قيادات حزب حماة الوطن، اجتماعا عبر تطبيق "زوووم" مع أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، لبحث الترتيبات الخاصة بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شارك في الاجتماع اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والدكتورة غادة البدوي، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية بالحزب.

تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المقرر من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد قيادات حماة الوطن، على جميع أمناء المحافظات، ضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في شأن الالتزام بالقانون في الدعاية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق التوصية السابقة بشأن تقليص النفقات، وتوجيه جزء منها لصالح المشروعات القومية والمجتمعية في إطار الدور المجتمعي للحزب.

وأكد قيادات حماة الوطن، أن الحزب يتمتع بشعبية كبيرة داخل جميع الدوائر الانتخابية، ويمتلك قاعدة حزبية، تحتم عليه الالتزام بكافة القواعد المتفق عليه في شأن الدعاية الانتخابية، في ضوء الالتزام الحزبي بالحفاظ على الهوية المصرية، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمنافسة النزيهة مع جميع المرشحين.