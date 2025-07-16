مروان حمادة: لماذا يقتصر الكلام عن شهدائنا في الجنوب والبقاع على بيان خجول من وزارة الصحة

اشار النائب ​مروان حمادة​ الى اننا نتأرجح بين ​سحب السلاح​ ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع.

ولفت حمادة في كلمة له خلال جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، الى ان خطاب القسم كان رائعاً كما أن البيان الوزاري كان كذلك، ولكن لماذا يقتصر الكلام عن شهدائنا في الجنوب والبقاع على بيان خجول من وزارة الصحة. أيضاً، لا يمكننا التعرض للقوات الدولية والمطالبة في الوقت نفسه بالتمديد لها.

واعتبر بان آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية.