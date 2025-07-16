القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أميركي: إسرائيل وعدت أميركا بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري

نقلت القناة 12 ال​إسرائيل​ية عن مصدر أميركي، قوله إنّ "السلطات الأميركية طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب ​سوريا​".

وكشف المصدر الأميركي أنّ "إسرائيل وعدت ​أميركا​ بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري اعتبارًا من مساء اليوم"، وذلك بعد أن تدخلت بأحداث ​السويداء​ التي شهدت اشتباكات دامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين تابعين للقوات السورية.

وكان قد أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، مهاجمة آليات عسكرية للجيش السوري داخل مدينة السويداء جنوب سوريا، وذلك على الرغم من بدء القوات السورية سحب عتادها الثقيل نحو دمشق.