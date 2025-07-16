ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "رائع" مع إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "توصلنا للتوّ إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم الموقر".

ولم يقدم الرئيس الأميركي مزيداً من التفاصيل حول الاتفاق.

وتعهدت إندونيسيا في الثامن من يوليو الجاري باستيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط من أميركا تفادياً لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على منتجاتها.

وكان ترامب قد هدد جاكرتا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 32% في حال عدم توقيع اتفاقية تجارية قبل الأول من أغسطس المقبل.