روسيا تردّ على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك تهديده بفرض عقوبات على البضائع الروسية، خطيرة ويتعين تحليلها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تصريحات الرئيس الأميركي خطيرة للغاية".

وأضاف: "نحن بالتأكيد بحاجة إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن، وإذا رأى الرئيس بوتين ضرورة لذلك فسوف يعلق بالتأكيد".

وفي إشارة إلى أنباء تسليم أسلحة جديدة إلى كييف، صرح بيسكوف: "أن القرارات التي تتخذ في واشنطن، وفي دول حلف شمال الأطلسي وبشكل مباشر في بروكسل، ينظر إليها الجانب الأوكراني كإشارة لمواصلة الصراع وليس للسلام".

وأوضح بيسكوف مجدداً استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، مؤكداً أنها لا تزال تنتظر إشارة من كييف بشأن موعد المحادثات المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي قد هدّد، أمس الاثنين، بفرض رسوم جمركية على بضائع روسيا خلال 50 يوماً، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الأزمة الحالية في أوكرانيا.