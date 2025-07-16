ترامب يجدد دعوته إلى خفض أسعار الفائدة

ابوظبي - سيف اليزيد - جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مطالبته مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن!!!".

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية، اليوم، ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يونيو، مع زيادة أسعار بعض السلع.

ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر المقبل.