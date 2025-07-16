شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ينصف المشترى استنادا لمحادثات تطبيق الواتساب وبدون سند كتابى.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "استنادا لمحادثات تطبيق الواتساب وبدون وجود سند كتابى بين الطرفين.. حكم قضائى بإلزام (سيدة) بأداء مبلغ (2349) درهم إماراتى قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتى بالإضافة إلى الفوائد السنوية بقيمة "4%" من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 4653 لسنة 2024 مدنى كلى جنوب الجيزة.

جاء الحكم استنادا إلى محادثات تطبيق الواتساب وبدون وجود سند كتابى بين الطرفين، وذلك لقيامها بالإمتناع عن رد مبلغ هذا المبلغ للمدعى عليه والذى يتمثل فى باقى قيمة المبلغ الذى أرسله إليها مقابل إرسال شحنة من دولة الإمارات "عبارة عن هاتفين سامسونج (S23 Urtla) ) والتى زعمت أن هذه الشحنة تمت سرقتها من قبل مندوب الشحن والتى قامت بدورها برد جزء من المبلغ المرسل إليها دون رد باقى المبلغ".

وإليكم التفاصيل كاملة:

استنادا لمحادثات تطبيق الواتساب وبدون وجود سند كتابي بين الطرفين.. حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى.. والحكم تضمن سداد الفوائد بقيمة 4٪ من تاريخ المطالبة





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