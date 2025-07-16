وزير الدفاع السوري يعلن وقف إطلاق النار في السويداء

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي البلاد، بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان محليين، في أعقاب اشتباكات أودت بحياة العشرات، شهدتها المدينة على مدار اليومين الماضيين، فيما جدد الجيش الإسرائيلي قصف المدينة.

وقال أبو قصرة، في بيان: «إلى كافة الوحدات العاملة الموجودة داخل مدينة السويداء، نعلن وقفاً تاماً لإطلاق النار، بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون».

وأوضح وزير الدفاع السوري، أن «القوات ستبدأ في تسليم أحياء مدينة السويداء إلى قوات الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط»، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية لضبط السلوك العسكري.

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف دبابات عدة في بلدة بمحافظة السويداء.