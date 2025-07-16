"النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة سهل مارون الراس وأطراف حولا وميس الجبل

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ ​الجيش الإسرائيلي​ استهدف منطقة سهل مارون الراس بين بلدتَي مارون الراس وعيتا الشعب، في حين سُجّلت رشقات رشاشة ثقيلة من مواقع للجيش الإسرائيلي على أطراف حولا وميس الجبل.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​​​لبنان​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.