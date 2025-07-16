"القسام" أعلنت استهداف ناقلة جند إسرائيلية في شمال مدينة خانيونس

أعلنت كتائب "​القسام​"- الجناح العسكري لحركة "​حماس​"، أنّها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفتَي "الياسين 105" بجوار مسجد الكتيبة بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس في جنوب قطاع ​غزة​، في استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وفي وقت سابق، أفادت عدة مصادر طبية في قطاع عزة عن مقتل 54 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على غزة، في وقت تواجه فيه المستشفيات المتبقية بالقطاع خطر التوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، وهو ما يهدد حياة مئات المرضى.

وقالت المصادر الطبية إن 42 شخصا قتلوا في مدينة غزة وحدها، حيث دمر ​الجيش الإسرائيلي​ العديد من المربعات السكنية.