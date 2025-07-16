القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أعاد معظم الدروز الذين اجتازوا الحدود في الجولان نحو سوريا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "​الجيش الإسرائيلي​ أعاد معظم المواطنين الدروز الذين اجتازوا الحدود في الجولان نحو ​سوريا​".

وجاء ذلك بعد أن تدخل الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي اندلعت في السويداء جنوبي سوريا بين مسلحين من أيناء المنطقة ومسلحين تابعين لقوات الجيش السوري.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيل​ية عن مصدر أميركي، قوله إنّ "السلطات الأميركية طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب ​سوريا​".

وكشف المصدر الأميركي أنّ "إسرائيل وعدت ​أميركا​ بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري اعتبارًا من مساء اليوم"، وذلك بعد أن تدخلت بأحداث ​السويداء​ التي شهدت اشتباكات دامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين تابعين للقوات السورية.

وكان قد أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، مهاجمة آليات عسكرية للجيش السوري داخل مدينة السويداء جنوب سوريا، وذلك على الرغم من بدء القوات السورية سحب عتادها الثقيل نحو دمشق.