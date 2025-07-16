أكسيوس: واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها ضد القوات السورية جنوب البلاد

ذكر موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل وقف ضرباتها الجوية التي تستهدف القوات السورية في جنوب البلاد. ونقل اكسيوس عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي بأنها ستوقف هذه الهجمات بدءًا من مساء الثلاثاء.

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