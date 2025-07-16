كالاس: على أميركا تحمّل جزء من عبء تسليح أوكرانيا

اعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إنه ينبغي للولايات المتحدة تحمّل جزء من عبء ​تسليح أوكرانيا​، بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكان شراء أوروبا أسلحة أميركية لحساب كييف.

وعقب اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اوضحت كالاس "نرحّب بإعلان الرئيس ترامب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من العبء".

وتابعت: "بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، لا تكون أنت مانحها".

وتبنى ترامب الاثنين موقفاً متشدداً حيال موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا، إذ منح الكرملين مهلة 50 يوماً لإنهاء الحرب وإلا مواجهة عقوبات إضافية.