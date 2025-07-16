أكسيوس: وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفقوا على تحديد نهاية آب لإبرام اتفاق نووي مع ⁧‫إيران

افاد موقع "أكسيوس" الاميركي بان وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفقوا على تحديد نهاية آب لإبرام اتفاق نووي مع ⁧‫إيران‬⁩. وذكر "أكسيوس" بانه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أق يجري التخطيط لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على ⁧‫إيران‬⁩، ولفتت الى ان الدول الأوروبية تعتزم إبلاغ ⁧‫إيران‬⁩ أنها ستتجنب العقوبات إذا طمأنت المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

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