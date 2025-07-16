يسرائيل هيوم: سحب صلاحيات على الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل

ذكرت صحيفة صحيفة “يسرائيل هيوم” أن إسرائيل نقلت “صلاحيات” على ​الحرم الإبراهيمي​ في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة من بلدية الخليل الفلسطينية إلى المجلس الديني لمستوطنة كريات أربع.

واردفت الصحيفة العبرية، “بشرى كبيرة للاستيطان، ففي خطوة تاريخية غير مسبوقة تقرّر إجراء تغيير كبير في الوضع القائم في “مغارة المكفيلة” (الحرم الإبراهيمي)”.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثلت في “سحب الإدارة المدنية الإسرائيلية صلاحيات من بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها إلى المجلس الديني في كريات أربع- الخليل”.

وبينما لم توضح الصحيفة طبيعة هذه الصلاحيات، قالت إن تلك الخطوة تهدف إلى “الدفع نحو تنفيذ تعديلات هيكلية في الموقع”.

وتُعدّ هذه أول مرة تُجرى فيها تغييرات جذرية في الحرم الإبراهيمي منذ قرارات ما تُسمّى “لجنة شمغار” عام 1994، حسب الصحيفة.

وأوصت اللجنة حينها بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63 في المئة لليهود، و37 في المئة للمسلمين.

وحدث التقسيم في أعقاب مجزرة ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، واستشهد فيها 29 فلسطينيًا كانوا يؤدون صلاة الفجر.

ووفق الصحيفة، تسعى الإدارة المدنية منذ فترة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي.

وتشمل هذه التغييرات، من بين أمور أخرى، إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 في المئة من أيام السنة، حسب الصحيفة.