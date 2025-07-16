شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنية مقابل منح الوطنية للانتخابات بيانات الناخبين للمرشحين فى عضوية الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح المشرع في قانون انتخابات مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، الحق في الحصول على بيانات الناخبين في المادة "19" من القانون على النحو التالى:

يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية والممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب. ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .

وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم