تحليل بيانات لوول ستريت جورنال: اختراق صواريخ إيران لدفاعات إسرائيل ارتفع من 8% بداية الحرب إلى 16% بنهايتها

افاد تحليل بيانات لوول ستريت جورنال٬ بأن "اختراق صواريخ ​إيران​ لدفاعات إسرائيل ارتفع من 8% بداية الحرب إلى 16% بنهايتها"٬ موضحا ان "إيران أطلقت عددا أقل من الصواريخ مع استمرار الحرب لكن معدل نجاحها ارتفع".

كما كشف ان "إيران غيرت توقيت ونمط الهجمات ووسعت نطاق انتشار الأهداف جغرافيا".