وصف الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ الأربعاء ​الذكاء الاصطناعي​ الصيني المفتوح المصدر بأنّه "محفّز للتقدّم العالمي"، وذلك غداة إعلان شركته العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها لنموذج من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين. وأضاف هوانغ في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض تجاري صناعي في بكين انّ "الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولا في جميع القطاعات، من البحث العلمي والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر محفّز للتقدّم العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.