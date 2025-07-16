شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم.. يُلزم المستأجر بـ 250 جنيه إيجار وحدات المناطق الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون الإيجارات القديمة تعديلات حول زيادة القيمة الايجارية وذلك حسب المناطق السكنية المختلفة سواء مميزة أو متوسطة أو اقتصادية وكما نص مشروع القانون؛ ستزيد القيمة الايجارية للمناطق السكنية المميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، و المناطق المتوسطة سترتفع الإيجارات إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، كما سيتم رفع ايجار المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيه.

قانون الإيجار الجديد 2025: 250 جنيهًا إيجارًا مؤقتًا حتى تصنيف المناطق

وإلى حين انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تحديد التصنيف الرسمي لكل منطقة كما نص مشروع القانون، يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن تُحصَّل فروق الإيجار لاحقًا بأقساط ميسرة، بعد إعلان التقسيم النهائي للمناطق.

وتؤكد الحكومة أن هذا التدرج في رفع الإيجارات يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وسد الفجوة الهائلة التي تفاقمت على مدار العقود بين الإيجارات القديمة وسعر السوق، مع ضمان ألا يتعرض المستأجر لضغوط مفاجئة أو ترحيل قسري.