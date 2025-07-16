ترزيان بجلسة مساءلة الحكومة: الشفافية أخفيت بجلسات الحكومة وإذا كان سلام لا يثق بأعضاء حكومته فعليه أن يستقيل

اشار النائب هاغوب ترزيان خلال جلسة مساءلة الحكومة الى أن "الشفافية أخفيت في جلسات الحكومة وإذا كان رئيس الحكومة نواف سلام لا يثق بأعضاء حكومته فعليه أن يستقيل".
ولفت الى أن "حكام مصرف لبنان عُيّنوا من دون إعلامنا ونحن معترضون ونطالب بمعرفة آلية التعيين التي استُخدمت".، مضيفا "ما هي خطة الحكومة لمواجهة التحديات؟ اين اصبح التدقيق الجنائي؟وإعادة هيكلة المصارف؟ يجب اعادة هيكلة الادارات العامة على اساس المكننة أولا".
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