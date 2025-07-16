رعية بقاعكفرا خصصت يوم الثلاثاء من أسبوع الاحتفال بعيد القديس شربل لتكريم القربان الأقدس

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خصصت رعية بقاعكفرا يوم الثلاثاء من اسبوع الاحتفال بعيد القديس شربل يوم تكريم للقربان الاقدس، قأقامت قداس احتفالي ترأسه المطران شارل مراد ممثل لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك عن المؤتمر القرباني.
وعبّر المطران مراد في عظته عن "فرحته بوجوده في بلدة بقاعكفرا ومع ابناء رعية القديس شربل"، داعيا المؤمنين إلى "التأمّل العميق في حياة شربل كرسالة صمت واتحاد بالله في عالمٍ منهَكٍ بالصخب والتشتيت، وقال: "القديس شربل لم يبحث عن شهرة، بل خبّأ نفسه في الله، فجعل الله نوره يسطع في كلّ الأرض".
وركّز مراد على "ثلاث محطات روحيّة من سيرة شربل: الصمت كحياة صلاة، السرّ كدعوة للخفاء والتجرد، والإفخارستيا كمركز وجوده وسبب قداسته"، مضيفا "فلنطلب شفاعة شربل، لا فقط لنُشفى جسديًّا، بل لنُروى عطشنا العميق إلى الله. من يشرب من نبع شربل، يصل إلى نبع الحياة الأبديّة".
التذكير بالرسيتال الديني لجوقة Sancta Naria في كنيسة السيدة الرعائية لليوم الاربعاء 16 تموز الساعة الثامنة والنصف مساءً
برنامج يوم الخميس 17 تموز
5:00 ب ظ، استقبال عيلة مار شربل في صالون الرعية
6:00 انطلاق مسيرة من باحة كنيسة السيدة الى دير مار حوشب تختتم بقداس الهي
8:00 العشاء القروي من تنظيم اخوية مار شربل في المركز الثقافي الاجتماعي - جانب ديرمار حوشب
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