الحاج حسن: علينا أن نفرض على العدو تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ "البعض يطالب لبنان بتطبيق القرار 1701 ولكن هل تم تطبيق القرار من قبل اسرائيل؟".

ولفت إلى أنّ "هناك انتقائية من قبل البعض عند الحديث عن السيادة والكيان اللبناني"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب ان نقف معًا بوجه الضغوط لكي يستطيع لبنان الضغط على المجتمع الدولي واميركا لإلزام اسرائيل تطبيق إتفاق وقف اطلاق النار".

وذكر الحاج حسن أنّ "موضوع قانون الانتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الأفرقاء يريد الاستفادة من التطورات التي حصلت استناداً لتدخلات دول".

وقال: "حتى اليوم لبنان ممنوع من إعادة الإعمار لأنه محاصر من أصدقاء لبنان. اللجنة الخماسية لم تفعل شيئًا وإسرائيل لم تطبق القرار 1701. المشكلة في بعض الفرقاء أنهم يطبقون السردية الأميركية ويخدمون سردية العدو ولا يرون التهديدات الإسرائيلية والإرهابية".

وأضاف "علينا أن نفرض على العدو تطبيق الاتفاق. علينا أن نتحاور كيف نجعل لبنان قويًا وليس كما قال بعض المسؤولين بالبكاء على أكتاف الأميركيين".

وأوضح الحاج حسن أنّ "كل هذا التدخل من أميركا ولكن البعض لا يريد أن يقرأ تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك"، وتابع: "ما يقارب 5 آلاف عائلة لبنانية هُجّروا من سوريا وهم هناك بسبب تقسيم "سايكس بيكو" وحتى الآن لم ينظر بشأن العائلات اللبنانية المهجرة من سوريا ولم تُقدم لهم حبة دواء".