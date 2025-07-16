الخير: هناك خشية من أن يصبح شعار الحكومة في "الإصلاح والانقاذ" مثل شعار "الاصلاح والتغيير"

اشار النائب أحمد الخير خلال جلسة مساءلة الحكومة الى أن "اللبنانيين يفقدون الأمل رويداً رويداً ولا أعلم ما إذا كانت الفرصة الجديدة ما زالت مُتاحة".

ولفت الى أنه "يجب اخذ العبر من تجارب الماضي فلا قيامة للدولة في ظل ازدواجية السلاح. المسؤولية على أصحاب السلاح المطلوب منهم التعاون مع الدولة لتطبيق القانون وحصر السلاح بيدها".

واوضح ان "هناك خشية من أن يصبح شعار الحكومة في "الإصلاح والانقاذ" مثل شعار "الاصلاح والتغيير".

وانتقد "زيادة المئة ألف ليرة على البنزين" وسأل: اين الاصلاح الذي وعدت به الحكومة؟ والتعافي الاقتصادي؟ وقال : "المواطن شبع من التنظير ومن انفصال السلطة عن الواقع".

واكد اننا "سنكون مع المواطن وحقوقه مهما كلف الثمن وسنكون مع الدولة مهما كانت التحديات".