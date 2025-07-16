توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى النائب سليم عون بعد تكراره مقاطعة كلمة النائب فراس حمدان، بالقول: "ما تجرّبني". جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، وذلك بعد أن شهدت جلسة مجلس النواب مشاهدة كلامية وإشكالًا بين النائب ​سليم عون​ والنائب ​أحمد الخير​، تطورت إلى تدافع داخل المجلس. فخلال كلمة النائب الخير التي تطرّق فيها إلى التيار الوطني الحر، قال سليم عون: "نحن مش مكسر عصا الك"، وردّ عليه الخير بمطالبته بالسكوت.

كانت هذه تفاصيل خبر بري لسليم عون بعد تكرار مقاطعته كلمة فراس حمدان: "ما تجرّبني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.