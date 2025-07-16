القناة 12 الإسرائيلية: وقف جلسة محاكمة نتانياهو في أعقاب تلقيه تحديثا أمنيا وخروجه من قاعة المحكمة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "وقف جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في أعقاب تلقيه تحديثًا أمنيًا وخروجه من قاعة المحكمة".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "بدء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها".
وأشار نتانياهو في تصريح قبيل بدء الجلسة إلى "أننا سنهزم أعداءنا ونعيد الاسرى من غزة ونعزز مستقبل دولة إسرائيل".
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