الدفاع السورية: قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل السويداء مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي

اشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، الى أن "بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، عادت مجموعات خارجة عن القانون إلى مهاجمة قوات الجيش والأمن الداخلي داخل المدينة، وقد أكدنا في تعميماتٍ سابقة أحقية قوات الجيش في الرد على مصادر النيران".
ولفتت إلادارة في تصريح لوكالة "سانا"، الى ان "قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء، مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم، وتحقيق عودة آمنة لمن غادروا المدينة إلى منازلهم".
واوصت الأهالي داخل المدينة بـ"التزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون".
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