كاتس: سنواصل مهاجمة قوات النظام السوري حتى تنسحب من السويداء

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، إلى أنّ "على النظام السوري أن يترك الدروز في ​السويداء​ ويسحب قواته إلى الوراء"، وذلك بعد اشتباكات دامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين لقوات الأمن السورية.

ولفت كاتس إلى "أننا لن نتخلى عن الدروز في سوريا وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها"، معلنًا "أننا سنواصل مهاجمة قوات النظام السوري حتى تنسحب من السويداء".