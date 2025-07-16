وزير خارجية الصين استقبل عراقجي: سنواصل دعم إيران لحماية سيادتها ومقاومة سياسات الاستقواء

أعلن وزير الخارجية ​الصين​ي ​وانغ يي​، في تصريح بعد استقباله نظيره ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ في ​بكين​، "أننا سنواصل دعم إيران لحماية سيادتها وسنواصل دعم إيران في مقاومة سياسات الاستقواء والدفاع عن حقوقها عبر المفاوضات". وفي بيان لها، أوضحت وزارة الخارجية الصينية "أننا ندعم الحل السياسي والحوار لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وكان قد وصل عراقجي إلى الصين صباح الأربعاء على رأس وفد رسمي لحضور الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون.

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