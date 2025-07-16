المرصد السوري: ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء الى 248 قتيلا

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن "ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب ​سوريا​ الى 248 قتيلا". وأحصى المرصد منذ اندلاع الاشتباكات الأحد، مقتل 64 مسلحا درزيا إضافة الى 28 مدنيا، 21 منهم قتلوا "بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، مقابل 138 قتيلا من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام و18 مسلحا من البدو. وكانت حصيلة سابقة للمرصد ليل الثلاثاء أحصت مقتل 203 أشخاص من الطرفين.

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