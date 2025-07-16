موفق طريف: على نتانياهو وكاتس أن يختارا الشراكة مع الطائفة الدرزية أم مع داعش

أشار الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ ​موفق طريف​، في تصريح نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنّه​ "يجب إجبار النظام السوري على الانسحاب من ​السويداء​، فهذه معركة وجود".

وقال: "على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن يختارا الشراكة مع الطائفة الدرزية أم مع داعش".

وفي وقت سابق، أشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إلى أنّه "بعد إبرام اتفاق ​وقف إطلاق النار​ مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، عادت مجموعات خارجة عن القانون إلى مهاجمة قوات الجيش والأمن الداخلي داخل المدينة، وقد أكدنا في تعميماتٍ سابقة أحقية قوات الجيش في الرد على مصادر النيران".

ولفتت إلادارة في تصريح لوكالة "سانا"، إلى أنّ "قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء، مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم، وتحقيق عودة آمنة لمن غادروا المدينة إلى منازلهم".

وأوصت الأهالي داخل المدينة بـ"التزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون".