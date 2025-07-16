شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: الدولة المصرية تتبني رؤية استراتيجية شاملة لضمان استدامة السلع والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة ملف الأمن الغذائي، يعكس حرص الدولة المصرية على تبني رؤية استراتيجية شاملة لضمان استدامة توافر السلع الأساسية، وتحقيق أعلى درجات الاكتفاء الذاتي، مشدداً على أن هذا الملف بات يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

وأوضح "الجندي"، أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع، وخاصة فيما يتعلق بضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بملف الأمن الغذائي، تمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المشروعات الزراعية الكبرى كمشروع "مستقبل مصر" والدلتا الجديدة، وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة أية أزمات غذائية محتملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة عن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والزيت والسكر واللحوم والدواجن، لعدة أشهر قادمة، يعد أمرا مطمئنا ويعكس قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بكفاءة واقتدار، مطالبا في هذا الصدد بضرورة استمرار السعي لتنويع مصادر الاستيراد والاستفادة من العلاقات الدولية المتوازنة لمصر لتأمين احتياجاتها من الخارج، مع تعزيز قدراتها الإنتاجية في الداخل، لتحقيق معادلة الأمن الغذائي المستدام.

وأشار المهندس حازم الجندي إلى أن طرح البورصة السلعية كمبادرة وطنية لضبط الأسواق والأسعار، خطوة مهمة في مسار تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار لصالح المواطنين، مع دعم المنتج المحلي، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إقرار التشريعات المنظمة لعمل البورصة السلعية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر بيئة استثمارية مشجعة في قطاع الغذاء.

وشدد "الجندي"، على أهمية مواصلة الجهود الحكومية في مجال تطوير قطاع الزراعة، وتحديث الأساليب الزراعية عبر التحول الرقمي والتوسع في الميكنة، وزيادة الاستثمار في تحسين السلالات المحلية لتحقيق إنتاجية أعلى من اللحوم والألبان، مؤكدا أن تعزيز الأمن الغذائي المصري بات ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة، بما يضمن حماية المواطنين ويعزز استقلالية القرار الوطني.