شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيث كان في استقبال وفد المتدربين ووفد الأكاديمية عدد من قيادات المحكمة، وبحضور المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، وذلك ضمن منهج تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتجارب الميدانية التطبيقية.

وذلك في إطار خطة الأنشطة والزيارات الميدانية لبرنامج "استراتيجيات التحول المؤسسي في قطاع العدالة – وزارة العدل الصومالية".

شهد اللقاء عرضًا تفصيليًا لمنظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحديث أنظمة العمل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، كنموذج فعّال للتحول الرقمي في المجال القضائي. كما تضمن العرض استعراضًا شاملًا لكافة أقسام المحكمة، من هيئة التحضير والوساطة، ومكاتب الخبراء، والمكتب الأمامي، إلى جانب حضور جلسات محاكمة تُدار بالكامل عن بُعد.

وعبّر الوفد الصومالي عن إعجابه الشديد بمنظومة العمل المتكاملة في المحاكم الاقتصادية، وتطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في هذا المجال.



يُذكر أن هذا العرض قدّمه عدد من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، من البرامج الناتجة عن التعاون مع وزارة العدل المصرية، تأكيدًا على الدور المحوري لهذه الكوادر في نقل الخبرات وتفعيل التكامل بين التدريب والممارسة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في سياق التعاون بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل الصومالية، وبرعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبدعم من بنك مصر، تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين، وضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الأفريقية في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات.