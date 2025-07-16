شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: توجيه النفقات الزائدة فى الدعاية لدعم المشروعات ومحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن قيادات الحزب عقدوا اجتماعا هاما عبر تطبيق "زوووم" مع أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، لبحث الترتيبات الخاصة بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتناولوا محاور رئيسية لدعم مرشحي الحزب في المرحلة المقبلة.

وأوضح سليمان في تصريح لـ"الخليج 365"، أن التوجيهات كانت واضحة بشأن ترشيد الإنفاق الدعائي، التزامًا بالتوصية التي سبق أن أعلنها الحزب، والتي تؤكد على توجيه النفقات الزائدة في الدعاية إلى دعم المشروعات التنموية أو تقديم المساعدة لمحدودي الدخل بالمحافظات، في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به الحزب باستمرار.

وأضاف أن الاجتماع شدد أيضًا على أهمية تنظيم المؤتمرات الشعبية كوسيلة للتواصل المباشر بين المرشحين والمواطنين، والتعريف بالبرنامج الانتخابي لكل مرشح باسم "حماة الوطن"، لافتًا إلى أن التفاعل الميداني مع الشارع سيكون عاملًا حاسمًا في الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم حزب حماة الوطن إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية حظي باهتمام خاص، من خلال توجيه المرشحين نحو الإعلان عن برامجهم عبر صفحاتهم الرسمية، بما يتيح مساحة أكبر للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وهو ما بدأ بالفعل خلال الأيام الماضية، حيث قدم عدد من مرشحي الحزب رؤيتهم بخصوص قضايا الصحة، والصناعة، والتنمية المجتمعية وغيرها من الملفات المهمة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحزب يعمل وفق خطة دعائية منظمة، تستند إلى وضوح الرسالة، وملامسة احتياجات المواطن، وتقديم مرشحين يعبرون عن رؤية وطنية مسؤولة.