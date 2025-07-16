نعمة افرام: يجب أن نطالب بألا يُدّمر السلاح بل أن يكون في يد الجيش اللبناني

أشار النائب نعمة افرام، في كلمة له من جلسة مجلس النواب، إلى أنّ "جميع اللبنانيين لديهم قلق على الكيان الذي يقف أمام خطر كبير".
وقال: "موضوع السلاح لم يعد موضوعا تقنيا بل أصبح موضوعا له علاقة بمصداقية كيان لبنان، وأريد أن أذكر الجميع بأن السلاح لا يُطلب تسليمه الى العدو بل الى أن يكون بيد الجيش اللبناني ونحن يجب أن نطالب بألا يُدّمر هذا السلاح بل يجب أن يكون في يد الجيش".
وتحدث عن الضريبة على المازوت، داعيًا إلى "اعادة النظر فيها لأنها تعني المواطن في شكل أساسي".
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