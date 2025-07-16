باسيل: سترون مع الوقت كيف ستتناقص الثقة بالحكومة وسنستمر بمعارضتنا الايجابية والصارخة

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعد جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى "أننا سنحوّل أسئلتنا للحكومة الى استجوابات، ولكن الموضوع متى يتم تحديد جلسة للإجابة على هذه الأسئلة".
وأوضح "أننا طرحنا أسئلة محددة ولم تردنا أجوبة عليها لا خطية من الحكومة ولا في كلمة رئيس الحكومة نواف سلام اليوم".
وقال: "سترون مع الوقت كيف ستتناقص الثقة بهذه الحكومة"، مشيرًا إلى "أننا سنستمر بمعارضتنا الايجابية والصارخة".
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