اعلنت مؤسسة غزة الإنسانية "مقتل 20 شخصا عند نقطة توزيع مساعدات في خان يونس، جنوب قطاع غزة". واشار بيان صادر عن المؤسسة، المدعومةأميركيا وإسرائيليا "وفق المعلومات المتوفرة لدينا، قضى 19 من الضحايا دهسا، بينما توفي شخص واحد طعنا، وسط التدافع وحالة من الفوضى الخطيرة".

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