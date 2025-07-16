هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على دمشق استهدف محيط القاعدة الرئيسية للجيش السوري

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "هجوم الجيش الإسرائيلي على دمشق هجوم تحذيري استهدف محيط القاعدة الرئيسية للجيش السوري في دمشق"، في حين أفادت قناة "الجزيرة"، عن "انفجار هز قيادة أركان الجيش السوري في العاصمة السورية دمشق".
وفي وقت سابق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم بدمشق".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أنّ "على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء ويسحب قواته إلى الوراء"، وذلك بعد اشتباكات دامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين لقوات الأمن السورية.
ولفت كاتس إلى "أننا لن نتخلى عن الدروز في سوريا وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها"، معلنًا "أننا سنواصل مهاجمة قوات النظام السوري حتى تنسحب من السويداء".
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