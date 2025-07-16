الرئيس عون استقبل أعضاء مجلس الانماء والاعمار: لوضع الأولويات في العمل ولا يجوز إضاعة الوقت

دعا الرئيس ​جوزاف عون​ رئيس وأعضاء ​مجلس الانماء والاعمار​ إلى "وضع أولويات في العمل لاسيما إعادة تحريك القروض التي جمدت نتيجة الظروف التي مر بها ​لبنان​ خلال الأعوام الماضية، بحيث يكون عمل المجلس على مستوى الوطن ككل".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا، الرئيس الجديد لمجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني والأعضاء الجدد في المجلس.

وقال عون: "التحديات امامكم كثيرة ولكن ليس هناك من مستحيل. ليس لدينا ترف الوقت وبالتالي لا يجوز إضاعة أي دقيقة لان دول العالم تنظر الينا وتراهن على تمكننا من النهوض بالبلاد. ان الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، فتصرفوا وفق ما يمليه عليكم ضميركم ولا تسعوا الى إرضاء أحد. اعملوا كفريق متضامن يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها ولا تتجاوبوا مع أي تدخل سواء كان حزبيا او سياسيا او دينيا، بل طبقوا القانون ولا تتأثروا بالحملات التي يقوم بها البعض واحذروا الشائعات. عليكم ان تنقلوا مجلس الانماء والاعمار من مكان الى آخر والثقة بكم سوف تتعزز من خلال انتاجكم، فانتم صورة البلد في الداخل والخارج".

والقى قباني كلمة شكر فيها باسم مجلس الإدارة الجديد الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية به وبأعضاء المجلس معتبرا ان امامهم "مهمة صعبة ليست اصعب من مهام الرئيس عون"، متعهدا "ببذل الجهود اللازمة لتطوير مجلس الانماء والاعمار ليواكب الورشة الإصلاحية في الدولة". واكد" العمل لرفع اسم لبنان عاليا من خلال أداء شفاف ونزيه".

وتحدث أعضاء المجلس فأكدوا "العمل كفريق واحد لتمكين مجلس الانماء والاعمار من أداء دوره كاملا".