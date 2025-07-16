الجيش اعاد فتح طريق البداوي - طرابلس بعد قطعها من قبل عدد من المواطنين

اعاد الجيش اللبناني فتح طريق البداوي - طرابلس في الاتحاهين بعد أن قام عدد من المواطنين بقطعها عند محطة اكومة للمحروقات لبعض الوقت، بوضعهم سيارات وشاحنات وحاويات نفايات وسطها، اعتراضًا على إزالة المخالفات في المنطقة.
وقد تدخّلت وحدات من الجيش اللبناني وأعادت فتح الطريق، وسط انتشار أمني كثيف، وعادت حركة المرور تدريجيًا إلى طبيعتها، فيما استمرّ الوجود الأمني لضمان الاستقرار ومنع أي توتر إضافي.
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