نزار زكا: طلب منا كمنظمة ملاحقة قضية القبطان أمهز وهو بصحة جيدة وسيكون أول المحررين في أي عملية تفاوض

أعلن رئيس منظمة "​دعم الرهائن​ حول العالم" ‎​نزار زكا​، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّه "طلب منا كمنظمة ملاحقة قضية القبطان عماد أمهز وهو بصحة جيدة وسيكون أول المحررين في أي عملية تفاوض مقبلة".

يُذكر أن في تشرين الثاني من العام 2024، اختطف الجيش الإسرائيلي أمهز من منطقة البترون، خلال العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​.